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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Aziz Yıldırım'ın beraati istendi

Aziz Yıldırım'ın beraati istendi

Adliyeden Aziz Yıldırım ve Ali Koç detay görüntüleri

- İSTANBUL

Şike Avcılık 


- Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın görülen 'Futbolda Şike' davasında beraati istendi. Yargıtay'ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan 'Futbolda şike' davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 hükümlünün beraatini, 1 hükümlünün ise cezalandırılmasını talep etti.
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