Aziz Yıldırım'ın beraati istendi



- Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın görülen 'Futbolda Şike' davasında beraati istendi. Yargıtay'ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan 'Futbolda şike' davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 hükümlünün beraatini, 1 hükümlünün ise cezalandırılmasını talep etti.



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