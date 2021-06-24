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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aziz Yıldırım: 'Aday olmayacağım'

Aziz Yıldırım: 'Aday olmayacağım'

Aziz Yıldırım'ın adaylıkla ilgili açıklaması

- Aziz Yıldırım: "Aday olmayacağım" İSTANBUL

Hafta Sonu Basın Toplantısı Toplantı 


- Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, bugün düzenlenen basın toplantısından önce, yapılacak olan kongrede aday olmayacağını ifade etti.
Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, uzun süren sessizliğini bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında bozdu. Toplantı öncesinde salona gelen Yıldırım, bu hafta sonu yapılacak olan kongre öncesinde kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı. Gerçekleşecek olan kongrede aday olup olmayacağı tartışmaları yaşanan Aziz Yıldırım, basın toplantısı öncesinde "Bir daha aday olmayacağım" diyerek, bu konuya son noktayı koydu.
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