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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Aykut Erdoğan: “Mustafa Er’in erleri gereken cevabı verdi”

Aykut Erdoğan: “Mustafa Er’in erleri gereken cevabı verdi”

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Aykut Erdoğan'ın açıklamaları

- BURSA

Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı 


- Akhisarspor galibiyeti sonrası konuşan Bursaspor Yardımcı Antrenörü Aykut Erdoğan, “Mustafa Er’in erleri sahada gereken cevabı verdi. 2-0’dan geriye düşmemize rağmen kazandığımız için çok mutluyuz. Bu çıkışımızı Boluspor maçı ile sürdürmek istiyoruz” dedi.
Bursaspor, TFF 1. Lig’in 24. haftasında Akhisarspor’u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalardan bulunan Bursaspor Yardımcı Antrenörü Aykut Erdoğan, “Bugün 2-0 dan rağmen maçı kazandık. 1 aydır Covid-19 ve sakatlıklarla boğuşuyoruz. Çok istedik ve kazandık. Çok mutluyuz. Bugün Mustafa Er’in erleri gereken cevabı sahada verdi. Önümüzde Boluspor maçı var. O maçla beraber çıkışımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Kısaca maçın hakemini de değerlendiren Erdoğan, “Sağ içinde tansiyon yüksekti. Net 3 tane penaltımız verilmedi. Bizim tacımızı vermiyor Mustafa hocanın haklı itirazından kırmızı kart görerek atıldı. İyi niyetli, kötü niyetliye girmek istemiyorum ama kötü maç yönetti diyebilirim” şeklinde konuştu.

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