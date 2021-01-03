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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Aybaba: 'Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı'

Aybaba: 'Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı'

- Samet Aybaba'nın açıklamaları

- Aybaba: "Futbol her şeyiyle kötüye gitmeye başladı" KAYSERİ

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- Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'nin en iyi iki tane hakemin verdiği kararlara bakmak lazım. İzlediğim kadarıyla futbolda her şey kötüye gitmeye başladı.
İnsanların seyir keyfi alacağı bir futbol artık bizden gittikçe uzaklaşıyor" dedi.
Aybaba düzenlenen basın toplantısında, "Rakibimiz lider olacağı bir maça çıkıyordu biliyorsunuz. Biz de oyunu bir yerde tutalım, hızlı çıkalım diye planladık. İlk yarı başarılı olduk, pozisyon vermedik ama yapmayı düşündüğümüz çıkışı yapamadık. İkinci yarı biraz daha oyuncularımın kendine güveni gelince birkaç tane çıkış yaptık. Ortada bir oyun, beraberliğe gidecekmiş gibi görünüyordu. Ama sonrasında bir penaltı kararı var. Türkiye'nin en iyi iki tane hakemin verdiği kararlara bakmak lazım. İzlediğim kadarıyla futbolda her şey kötüye gitmeye başladı.
Biran önce toparlanmak lazım. İnsanların seyir keyfi alacağı bir futbol artık bizden gittikçe uzaklaşıyor. O nedenle futbolun ciddi sorunları var. Oyuncularım elimden geleni yapıyor, koşuyor, mücadele ediyorlar. Kadro eksikliği bizi çok etkiliyor. Futbolcularım gerçekten elinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ama bu bizi bir yere getirir mi? Getirmez. Transfer yapmak, takviye yapmak lazım. Biran önce bulunduğu yerden çıkması için takviye, moral motivasyonuna hem de desteğe ihtiyaç var. Bunları bir arada yapıp bundan sonraki çalışmalarımızı yönlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Aybaba, istifa haberlerine ilişkin ise, "Benim haberim yok" şeklinde cevap verdi.
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