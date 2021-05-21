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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Avrupa Şampiyonu güreşçi memleketinde coşkuyla karşılandı

Avrupa Şampiyonu güreşçi memleketinde coşkuyla karşılandı

Ailesiyle kucaklaşma detayları

Altın Madalya Milli Güreşçi Şampiyon Yükselen Çeyrek Final 

-Çiçekler ve Türk bayrağı takılması
-Omuzlara alınma detayları
-Belediye başkanının karşılaması
-Makamdan detaylar
-Röportajlar

- - Kahramanmaraşlı milli güreşçi Anıl Kılıçsallayan memleketine altın madalya ile döndü KAHRAMANMARAŞ

- Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilogramda altın madalya kazanan Anıl Berkan Kılıçsallayan, memleketi Kahramanmaraş'ta coşkuyla karşılandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularından milli güreşçi Anıl Berkan Kılıçsallayan ilk turda Arnavut rakibi Paris Karapi'yi 4-1, çeyrek finalde Bulgar rakibi Georgi Ivanov'u 4-0 öndeyken tuşla yendi. Çıktığı yarı finalde Azerbaycanlı Vahit Galayev'i zorlu bir mücadele sonunda 4-3 yenerek finale yükselen Kılıçsallayan, finalde Rus rakibi Atsamaz Tebloev'ı 7-2 önde iken tuş ederek U23 Avrupa Güreş Şampiyonu oldu. Kahramanmaraş’ın gururu olan ve dualarla Makedonya’ya gönderilen Kılıçsallayan, Avrupa Şampiyonu olarak Kahramanmaraş’a döndü. Havaalanında önce annesi ve babasına sarılarak hasret gideren Anıl, burada omuzlarda taşınarak otobüse alındı. Kahramanmaraş Havaalanı'nda büyük bir coşkuyla karşılanan şampiyon Kılıçsallayan, Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü de ziyaret eden sporcu, Türk bayrağını Makedonya’da dalgalandırdıkları ve İstiklal Marşı’nı okuttukları için mutlu olduğunu söyledi.

Kılıçsallayan, “Başkanım devamlı bizi aradı ve kontrol etti, motive etti. Madalyalı şehrimize altın madalyayı getirdik” dedi.
Anıl’ın Kahramanmaraş’ı ve Türkiye’yi gururlandırdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Anıl’ın finale kaldığında kendisiyle birkaç kez görüşmüştüm. Başarılar diledim ve doğrusu emindim şampiyon olacağına. Yolu açık olsun ve sürekli şampiyonluk bekliyoruz. Tabi ki güreş bizim en önemli spor dallarımızdan geleneksel sporumuz, şehrimiz adına bize şampiyonluk yaşatması ise mutlu etti, kendisine başarılar diliyoruz” dedi.

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