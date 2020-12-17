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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

Denge aletinde sporcunun hareket yapması

Şampiyon Forma Genç Kadın Gori 

-Yer aletinde gösteri yapılması
-Asimetrik paralel aletinde hareket yapılması
-Atlama masasında hareket yapılması
-Asimetrik paralel aletinde hareket yapılması
-Denge hareketinde hareket yapılması
-Atlama masasında hareket yapılması

- MERSİN

- Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde başladı.
4 gün sürecek şampiyonada, 16 ülkeden 88 sporcu madalya için mücadele verecek. Mersin Cimnastik Spor Salonu'nda 4 gün sürecek şampiyona, bugün büyük kadınlar kategorisinde eleme müsabakalarıyla start aldı. Korona virüs salgını nedeniyle üst düzey önlemlerle başlayan şampiyonaya, 16 ülkeden 88 sporcu katılıyor. Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılırken, saha içine görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmiyor. Şampiyonada Türkiye’yi büyük kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Cemre Kendirici ve Ece Yağmur Yavuz, genç kadınlar ise Beyza Türkmen, Çağla Altundemir, Doğa Ketenci, Ekin Ülvan ile İclal Özbay temsil edecek. Cimnastikçiler, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiliyor.
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