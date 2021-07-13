Attila Szalai kampa katıldı

- Fenerbahçe’nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Topuk Yaylası kampına katıldı. Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam eden Fenerbahçe’de Euro 2020’de Macaristan kadrosunda yer alan . Sabah saatlerinde İstanbul’da sağlık kontrolünden geçen Macar futbolcu, daha sonra Topuk Yaylası’na geldi. Saat 17.00’de antrenmana katılan Szalai, çalışmalar öncesinde arkadaşlarıyla selamlaştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım