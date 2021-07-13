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Attila Szalai kampa katıldı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Attila Szalai kampa katıldı

Attila Szalai kampa katıldı

Attila Szalai'den görüntüler

- DÜZCE

Trol Sel Futbol 


- Fenerbahçe’nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Topuk Yaylası kampına katıldı.
Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam eden Fenerbahçe’de Euro 2020’de Macaristan kadrosunda yer alan . Sabah saatlerinde İstanbul’da sağlık kontrolünden geçen Macar futbolcu, daha sonra Topuk Yaylası’na geldi. Saat 17.00’de antrenmana katılan Szalai, çalışmalar öncesinde arkadaşlarıyla selamlaştı.
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