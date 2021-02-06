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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Atılay Canel: “Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik”

Atılay Canel: “Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Başakşehir karşısında golü bulduktan sonra oyunu istedikleri gibi yönlendirerek galibiyete uzandıklarını söyledi.

Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Bugün puan alamaya geldik dedik. Bizim bir hedefimiz var, bu hedefe ulaşmak içi her hafta üzerine koyarak devam ediyoruz. Teknik direktörümüzü ve oyuncularımızı kutluyorum. Oyunun ilk yarısında rakibin kaçırdığı penaltı var. Kaçan penaltıyla motivasyonumuz daha da artık. İkinci yarıya istekli başlayıp golü bulduk. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirip galibiyeti aldık. Karagümrük bir aile ortamı, bu aile ortamında da galibiyetler geliyor” ifadelerini kullandı.
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