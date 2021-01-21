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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Atılay Canel: “Oyun planımız düştü”

Atılay Canel: “Oyun planımız düştü”

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in açıklamaları

- - Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel:- “Biglia, Denizli’de de forma giyemeyecek” İSTANBUL

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- Beşiktaş karşısında 4-1 mağlup olan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından yaptığı açıklamada, 2-0’dan sonra oyun planlarının düştüğünü söyleyerek, sakatlığı bulunan Biglia’nın Denizli deplasmanında da oynamasının zor olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş’ı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk eden Karagümrük, sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrılırken Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Canel, “Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Oyuna iyi başladık ama sonunu getiremedik. 44. dakikada yediğimiz golle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık. İkinci yarının başında yediğimiz golle de oyun planımız düştü. İstediğimiz gibi oynayamadık ve üzgünüz” dedi.
Canel, sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız Lucas Biglia’nın tedavisine devam edildiğini de ifade ederek, “Biglia’nın Denizlispor maçında da forma giymesi zor gibi. Sakatlığı sürüyor. Balkovec, Roco ve Vato da cezalıydı, böyle bir sonuç çıktı” ifadelerini kullandı.
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