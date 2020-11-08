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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Atılay Canel, “Oyun istediğimiz gibi giderken karambolde golü yedik'

Atılay Canel, “Oyun istediğimiz gibi giderken karambolde golü yedik'

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel’in açıklamaları

- Atılay Canel, “Oyun istediğimiz gibi giderken karambolde golü yedik" ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rambo Rektör Trol 


- Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel "Oyuncu değişikliği istememize rağmen oyuncuyu bir türlü değiştiremedik" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel şunları söyledi: "Biz buraya gelirken puan veya puanlar almaya gelmiştik. Bu saha bizim için uğurlu bir sahaydı. 1. Lig’ten Süper Lig’e çıktığımız bir sahaydı. Oyunu istediğimiz gibi kontrol altına aldık. Son 5 dakikaya kadar da oyunu istediğimiz kadar tuttuk ama son beş dakikada oyuncu değişikliği istememize rağmen oyuncuyu bir türlü değiştiremedik ve o sırada da o karambolde golü yedik. Onlara verilen penaltı gibi bizim gördüğümüz kadarıyla Enzo’nun düşürülüşü bize göre penaltıydı ama ne hikmetse verilmedi. Bir puan ile Karagümrük’e dönüyoruz."
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