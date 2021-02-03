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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Atılay Canel: “Niyetimiz üst sıralardan kopmamak”

Atılay Canel: “Niyetimiz üst sıralardan kopmamak”

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in açıklamaları

- - Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel:- “Karagümrük formasını giyen herkes görevini yerine getirir” İSTANBUL

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- Gaziantep FK karşısında 2-0 kazanarak puanını 34’e yükselten Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu.
Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Canel, “Hedefimiz üst sıralardan kopmadan yolumuza devam etmek” ifadelerini kullandı. Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK karşısında Ndao ve Borini’nin golleriyle 2-0 galip gelen Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Canel, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Nitekim de 3 puanı aldık. Oyunun ilk yarısı ortada geçmesine rağmen 3 tane net pozisyonumuz vardı. Oyuncu arkadaşları ve teknik ekibi kutluyoruz. İkinci yarıda bulduğumuz gollerle oyunu götürdük. Niyetimiz üst sıralardan kopmadan yola devam etmek” açıklamasında bulundu. “Lens en kısa sürede kadroya girer” Hafta sonunda oynanacak Başakşehir mücadelesinde Biglia’nın cezalı olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Canel, “Karagümrük formasını giyen bütün arkadaşlar ellerinden geldiği kadar verilen görevleri yerine getirir. İnşallah onun yokluğunu aratmadan yola devam ederiz” ifadelerini kullandı. Sakatlığı bulunan kaleci Viviano’nun yokluğunda Aykut’un oldukça başarılı bir performans sergilediğini söyleyen Atılay Canel, yeni transfer Jeremain Lens için de, “Lens en kısa sürede kadroya girer. Bizimle antrenmanlara başladı.
Yarın ve cuma günkü antrenman performansına göre kadroya girebilir” diyerek sözlerini tamamladı.
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