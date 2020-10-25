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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Atılay Canel: “Geçen hafta devreye girmeyen VAR, bu hafta devreye girdi”

Atılay Canel: “Geçen hafta devreye girmeyen VAR, bu hafta devreye girdi”

-Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in açıklamaları

- ANTALYA

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk 


- Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 2-0’lık skorla mağlup olan Fatih Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, “Geçen hafta devreye girmeyen VAR, bu hafta devreye girdi. Gol sayılmadı” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, buraya puan almak için geldiklerini söyledi.

Canel, “Buraya puan ve puanlar almaya geldik. Havanın sıcaklığı ve sahanın etkisiyle hatamızdan gölü yedik. Devamında golü bulduk ama geçen hafta devreye girmeyen VAR, bu hafta devreye girdi. Gol sayılmadı. Devreyi berabere bitirseydik oyun anlayışı farklı olacaktı. Oyuncularımızı sahada verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum ve Alanyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” diye konuştu.

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