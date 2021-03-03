Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Atılay Canel: “Buradan puan almayı düşünerek geldik ve 1 puan aldık”

Atılay Canel: “Buradan puan almayı düşünerek geldik ve 1 puan aldık”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel'in açıklamaları

- ERZURUM

Rektör 


- Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, 2-2 berabere sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Buradan puan almayı düşünerek geldik ve 1 puan aldık” dedi.
Süper Lig’in 28. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük mücadelesi 2-2 berabere sona erdi. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Canel, “Buraya geldiğimiz zaman puan veya puanlar alacağımızı düşünüyorduk. Nitekim de deplasmandan 1 puanı aldık. İlk yarı lüzumsuz bir şekilde penaltı pozisyonundan yedik. Ama çok çabuk toparlandık gayet güzel bir gol attık. İkinci yarının başında 52. dakikada gayet güzel bir gol daha attık ama 62. dakikada tartışmalı pozisyondan yediğimiz golle 2-2 bitti. Buradan puan almayı düşünerek geldik ve 1 puan aldık. Önümüzdeki haftaya bakacağız” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı