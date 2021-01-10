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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Atılay Canel: 'Bugünkü maçımızı Karagümrük stadında oynasaydık daha farklı olurdu'

Atılay Canel: 'Bugünkü maçımızı Karagümrük stadında oynasaydık daha farklı olurdu'

Atılay Canel'in açıklaması

- Atılay Canel: "Bugünkü maçımızı Karagümrük stadında oynasaydık daha farklı olurdu" KOCAELİ

Karya Nasa Basın Mensupları 


- Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, "Bugünkü maçı biz Karagümrük stadında oynasaydık çok daha farklı olurdu. Bizim zeminimiz bana göre Türkiye'deki sayılı zeminlerden bir tanesi" dedi.
Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u Kocaeli'de oynanan maçta 2-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Kocaelispor Yönetim Kurulu'na saha için teşekkür ederek sözlerine başlayan Canel, "İstediğimiz oyun düzenini sahaya yansıttık. Bugünkü maçı biz Karagümrük stadında oynasaydık çok daha farklı olurdu. Bizim zeminimiz bana göre Türkiye'deki sayılı zeminlerden bir tanesi, gayet güzel zeminimiz var. Bu kadar suyu tutmazdı. Futbolcular da bu kadar güçlükle mücadele etmezlerdi" diye konuştu.
Stat ile ilgili basın mensuplarının yönlendirdiği sorulara da cevap veren Canel, "Belki de yavaş yavaş Sakarya'ya gideceğiz veya Bursa'ya gideceğiz. Kocaelispor bir kere verir sahasını, belki bir daha vermez. Herkes bir kere verir sahasını. Yavaş yavaş bütün Türkiye'yi dolaşacağız gibi” yorumunu yaptı.
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