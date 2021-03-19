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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Atılay Canel: “Aklı başında oyun, galibiyeti getirdi”

Atılay Canel: “Aklı başında oyun, galibiyeti getirdi”

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in açıklamaları

- - Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel:- “Her futbolcu elinden geleni yapıyor” İSTANBUL

Forma Kışla 


- Hes Kablo Kayserispor karşısında 3-0 kazanan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından aklı başında oynadıklarını ve bunun da galibiyeti getirdiğini söyleyerek, “Her futbolcu elinden geleni yapıyor” dedi.
Süper Lig’in 31. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk eden Karagümrük; Jimmy Durmaz, Lucas Castro ve Artur Sobiech’in golleriyle 3-0 kazanırken 3 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı. Karşılaşmanın ardından Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu. 3 hafta sonra kazandıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Canel, “3 hafta sonra galibiyetle buluştuk. Burada teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Oyuncularımız istekli ve arzulu şekilde oynayıp verilen görevleri harfiyen uyguladı. Geriden oyun kurmamız, birinci bölgeden ikinci bölgeye, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çıkışlarda, aklı başında oynamamız, sabırlı şekilde iyi pas yaparak, pozisyon vermeden oynamamız, bugün galibiyeti getirdi” diye konuştu.
“Golleri kaçırmayınca kazandık” Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarına alınan yenilgilerde özellikle gol yollarında pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Canel, “2 haftadır yüzde 67’ye 33 oranında futbol oynadık. Kaçırdığımız goller var. Ankaragücü maçında 5 tane yüzde 100’lük gol kaçırdık. Bugün golleri kaçırmayınca galibiyet geldi. Karagümrük formasını giyen her futbolcu, ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyor. İstekli ve arzulu oynadılar, galip geldik” diyerek sözlerini tamamladı.
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