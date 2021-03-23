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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ataman Güneyligil: 'Daha mücadeleci bir oyun sergileyip, kupayı kazanmak isterdik ama olmadı'

Ataman Güneyligil: 'Daha mücadeleci bir oyun sergileyip, kupayı kazanmak isterdik ama olmadı'

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil'in açıklamaları

- Ataman Güneyligil: "Daha mücadeleci bir oyun sergileyip, kupayı kazanmak isterdik ama olmadı" İSTANBUL

Kesk İtalya İtalyan Basın Mensupları 


- Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, Saugella Monza maçından sonra yaptığı açıklamada, "Açıkçası güç farkı çok ortaya çıktı. Daha mücadeleci bir oyun sergileyip, sonunda kupayı kazanmak isterdik ama olmadı" dedi.
Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında Burhan Felek Spor Salonu’nda karşılaştığı İtalyan ekibi Saugella Monza'ya 3-0 mağlup oldu ve ikinci oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Başantrenörü Ataman Güneyligil, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk maçtan sonra bazı şeyleri çok doğru ve sürekli yapmaları gerektiğini ifade eden Güneyligil, "Çok iyi servis atmak. Rakibin orta oyuncu çifti herhalde İtalyan Ligi’nin bile belki en iyi çifti olabilir. Onları hem atakta kesmek için çok iyi servise ihtiyacımız vardı hem de atak yaparken onların olduğu bölgeden değil belki keskin çapraza atağa ihtiyacımız vardı. Ama ilk maçta 17’ye yakın blok yedik. Bu maçta hemen hemen ona yakındır. Güç farkı çok ortaya çıktı açıkçası. Daha mücadeleci bir oyun sergileyip, sonunda kupayı kazanmak isterdik ama olmadı. Servis atıp hücum düzenlerini bozmadığımız sürece özellikle İtalya Ligi takımlarına karşı bu tarz sonuçlar normal. Çok iyi servis atmanız lazım. Topun atılacağı yerin belli olması lazım. Blokta zaafı olan bir takımız. Oraya yerleşip çok iyi blok yapmak lazım. Bazı şeyleri sürekli ve çok iyi yapmamız gerekiyordu. Maçın başında belki 7-8 sayı ama sonra olmadı" diye konuştu.

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