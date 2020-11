Ata'ya saygı sürüşü yapan iki bisikletli, Anıtkabir'e kadar pedal çeviriyor

-Furkan Kumkaya'nın açıklamaları

- Samsun’dan yola çıkan iki bisikletli, 'Ata’ya Saygı Sürüşü' sloganıyla 450 kilometre uzaklıktaki Anıtkabir’e pedal çeviriyor. Samsun’dan yola çıkan Furkan Kumkaya ve Adem Bekdemir, Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı Tütün İskelesi’nden, Ankara’ya ulaşmak üzere 'Ata’ya Saygı Sürüşü' başlattı. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım günü Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıkacak olan Furkan ve Adem, Kırıkkale’ye kadar gelerek yaklaşık 300 kilometre pedal çevirdi. İhlas Haber Ajansı



muhabirine konuşan Furkan Kumkaya, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için adım attığı, Tütün İskelesi’nden bisikletle Anıtkabir’e ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.



Furkan Kumkaya: "Gittiğimiz her şehirde insanlar yanımıza geliyor" Şu ana kadar 300 kilometreyi geride bıraktıklarını anlatan Furkan Kumkaya, çok zorlu bir yolculuk geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Çok zorlu bir yolculuktu. Bizim için ilkti bu. Bacaklarımızın tutmadığı yerler oldu, hastalandığımız, rahatsızlandığımız, üşüttüğümüz yerler oldu. Benim sol elimde biraz his kaybı var fazla seleyi sıkı tutmaktan. Biz herhangi bir petrole giriyoruz dinlenmek, suyumuz almak için duruyoruz. O esnada bile bayrağımızı gören herkes 'Hayırdır ne yapıyorsunuz nereye gidiyorsunuz?' diyor. Atatürk’ün adını duyunca herkes 'Ne güzel bir şey yapıyorsunuz' diyor. Gittiğimiz her şehirde insanlar yanımıza geliyor sorular soruyor. Çok mutlular insanlar böyle bir farkındalık yaptığımız için." "Onlar bunu çamurlu yollardan yaptılar" Bu etkinliğin amacını açıklayan Kumkaya, "Çünkü bizim asıl amacımız şu; sadece 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan gibi tarihlerde değil, her gün Kurtuluş Savaşı mücadelemizi dedelerimizin ne kadar zorluklarla bunları yaptığını anlamak ve anlatmak. Onlar bunu çamurlu yollardan yaptılar. Zor yollardan ve savaş halindeyken yaptılar. Biz barış halinde asfalttan yapmaya çalışıyoruz. Buna rağmen biz yine de çok zorlandık. Onların ne kadar zorlandığını anlayamıyoruz o kadar büyük bir fedakarlık geçmişimiz var. Onların torunları olarak çok gururlandık ve bunları insanlara anlatıyoruz. Onlarında gözleri doluyor bunu anlatınca" dedi.

Adem Bekdemir: "Ata'mızın çektiği yolun acısını biz bunlarla çekiyoruz" İlk defa bisikletle yolculuk yaptıklarını anlatan Adem Bekdemir ise, "Bir gün Furkan arkadaşım 'Böyle bir şey yapmak istiyorum. Ben bu atalarımızın yolunu kendim geçmek istiyorum. Eşlik eder misin?' dedi.

Bunu bisiklet ile yapalım dedik ve yola çıktık. 29 Ekim’de atamızın bu geçtiği yolları ilk başta güzergah olarak geçtik. 10 Kasım’da da Anıtkabir’de bitirerek bunu taçlandırmak istedik. Atamızın huzuruna girmek istedik. Böyle bir olayımız var. Şu an itibariyle 300 kilometremizi geride bıraktık. Zorlu bir yoldu bizim için ilk defa bisikletle yolculuk yapıyoruz. Bisikletçi değiliz. Biz bir farkındalık oluşturmak istedik. En güzel bununla yapabiliriz dedik. Bizim için yorucu yokuşlar var, karşıdan gelen rüzgârlar var, bunları daha önceden hesaba katmamıştık. Ata’mızın çektiği yolun acısını biz bunlarla çekiyoruz. Yani bu bile bir şey değil onun yanında. Bunu anlıyoruz en kötü" ifadesini kullandı.



