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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Artvin’de kano yarışları düzenlendi

Artvin’de kano yarışları düzenlendi

RÖPORTAJLAR

Yarış Kano Gori Irak 

-KANO GÖRÜNTÜLERİ

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’in Yusufeli ilçesinden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş anısına düzenlenen Akarsu Slalom 2021 Türkiye Kupası yarışlarının ilk günü son erdi.Artvin’in Yusufeli ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Barhal Çayı'nda düzenlenen Akarsu Slalom 2021 Türkiye Kupası yarışlarına Artvin, Trabzon, Rize’den 7 farklı külüpten 47 kanocu katıldı.
350 metrelik yapay kano parkurunda gerçekleştirilen yarışların ilk gününde "Büyük Erkekler K1", "Genç Erkekler K1", "Büyük Bayanlar K1" ve "Genç Bayanlar K1" kategorilerinde yarışlar düzenlendi.
Kıyasıya geçen yarışmada sporcular, rakiplerini geride bırakmak için 6'sı ters, toplam 21 kapının bulunduğu parkuru en kısa sürede tamamlamak için hızla kürek çekti.Yarışlarda Büyük Erkekler K1 kategorisinde Artvin Gençlik Merkezi Kültür ve Spor Kulübü sporcusu Hasan Berk Toprak, Genç Erkekler K1 kategorisinde de Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bedirhan Karaduman birinci oldu.Büyük Bayanlar K1 kategorisinde Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cennet Ayhan, Genç Bayanlar K1' de Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Fadime Kurt birinciliği göğüsledi.Milli Kanocu Tarık Tuğcu, Rize’den geldiğini ve parkurda normalden fazla su olduğundan çok heyecanlı bir parkur olduğunu belirterek güzel bir yarışma olduğunu söyledi.

Yarışmacı yakınları ise pandeminden sonra böyle bir organizasyonun herkese iyi geldiğini söyleyerek çocukların kürekleriyle kendilerinin de yürekleri ile yarıştıklarını ifade etti.

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