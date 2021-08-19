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Arşiv - Ozan Tufan Watford'a transfer oldu
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Arşiv - Ozan Tufan Watford'a transfer oldu

Arşiv - Ozan Tufan Watford'a transfer oldu

Watford'un Ozan Tufan'ı açıklayan videosundan görüntüler

- Ozan Tufan Watford'a transfer oldu İSTANBUL

İngiltere Sosyal Medya Milli Futbolcu Forma Futbol 


- Fenerbahçe, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiliz ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan, İngiliz ekibi Watford'a transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tufan için Watford ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşıldığı belirtilirken, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan" ifadeleri kullanıldı. Watford ise Ozan Tufan'ın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla açıkladı.

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