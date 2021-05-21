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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ARSIV- Kırkpınar güreşleri seyircisiz yapılacak

ARSIV- Kırkpınar güreşleri seyircisiz yapılacak

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden arşiv görüntüsü

- Kırkpınar güreşleri seyircisiz yapılacak EDİRNE

Dera Güreş 


- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin, 2-3-4 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında seyircisiz olarak yapılacağı açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, "Covid-19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz" kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kumluca Yağlı Güreşleri ve Bursa Geleneksel Çalı Güreşleri’nin gerçekleştirilebileceğine, salgın tedbirlerinin uygulanması şartıyla onay verdi. Seyircisiz gerçekleştirileceğine karar verilen Kırkpınar Yağlı Güreş organizasyonda, salgınla ilgili her türlü tedbirin uygulanacağını öğrenildi. (ŞU-BA-S)
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