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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Arşiv -Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde

Arşiv -Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde

Formula 1 İstanbul sokakları arşiv

- Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde İSTANBUL

Yarış Takvim Uluslararası 


- Formula 1, Türkiye Grand Prix'inin bu sezon takvime geri döneceğini ve İstanbul Park'taki yarışın 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Singapur'da 1-3 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan yarışın devam edemeyeceği haberinin ardından Formula 1 Yönetimi, İstanbul Park'ı takvime dahil etti. Bu sezon başlarında Türkiye Grand Prix'i uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle takvimden çıkarılmış, ancak mümkünse sezonun ilerleyen döneminde İstanbul'un takvime yeniden katılması talep edilmişti. Formula1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'ye, Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz" dedi.
Türkiye Grand Prix'i 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleşecek.
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