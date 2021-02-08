Arşiv -Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti



- Galatasaray Futbol Akademisi'nden uzun yıllar görev yapan Teknik Direktör Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti. Galatasaray Kulübü, Keskinkılıç'ın vefatının ardından, "Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesi ve yetiştirilmesini sağlayarak Türk futboluna birçok isim kazandıran duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı Türkiye Futbol Federasyonu ise internet sitesi üzerinden Keskinkılıç hakkında şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray Futbol Akademisi'nde uzun yıllar görev yapan, Türk futboluna ve Milli Takımlara bir çok oyuncunun kazanılmasında büyük katkı sağlayan teknik direktör Ahmet Keskinkılıç’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ahmet Keskinkılıç’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz."



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