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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ARDAHAN - Atletizmi Geliştirme Proje 1. Grup Yarışmaları yapıldı

ARDAHAN - Atletizmi Geliştirme Proje 1. Grup Yarışmaları yapıldı

- Alandaki hazırlıklardan görüntü - Etkili olan rüzgar - Yarışmalara start verilmesi - Sporcuların mücadelesi - Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz'ün konuşması - Ödül töreni Atletizmi Geliştirme Proje 1. Grup Yarışmaları, Ardahan 'da yapıldıARDAHAN (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Proje 1. Grup Yarışmaları, Ardahan 'da düzenlendi.
Ardahan , Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Muş ve Artvin'den yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) kampüsünde gerçekleştirildi.
Soğuk hava, rüzgar ve yer yer de kar yağışına rağmen 6 kategoride yarışan sporcular, derece almak için yoğun çaba gösterdi.Yarışmalarda dereceye giren sporcuların ödülleri Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar ile diğer yetkililerce verildi.
Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:Bin 500 metre kızlar:1. Elif Akçiçek (Muş)2. Sümeyye Kızılsoy (Muş)3. Şevin Kaya (Iğdır)Bin 500 metre erkekler:1. İsmail Elsin (Ağrı)2. Yusuf Tuğrul (Muş)3. Barış Kesik (Muş)2 bin metre kızlar:1. Fatma Altun (Kars)2. Berfin Gümüş (Kars)3. Fatma Koç (Ağrı)2 bin metre erkekler:1. Berat İncekaya (Ağrı)2. Barış Aktaş (Ağrı)3. Emre Dursun (Ağrı)3 bin metre kızlar:1. Ceren Kılıç (Muş)2. Büşra Güldes (Erzurum)3. Ayşe Temel (Muş)4 bin metre erkekler:1. Yasin Bingöl (Muş)2. Erkan Keleş (Ağrı)3. Rojhat Baban (Ağrı)

Yarış Dera Gori Kar Yağışı 

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