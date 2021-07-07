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Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

Taraftarlar detay

Cenin Efes Kuruluş Yıldönümü 

-Kutlama detay
-Meşale yanması detay
-Havai fişekler detay
-Diğer detaylar

- ANTALYA

- . Kutlama anında yüzlerce taraftar aynı anda meşale yakarak görsel şölen oluşturdu. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un kuruluşunun 55. yılı, Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor’un ortaklaşa organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce taraftar, kurulan platform önünde doyasıya eğlendi. Konser alanını dolduran yüzlerce taraftar şarkılara eşlik etti. Kutlama kapsamında Boğaçayı üzerinde yapılan ışıklı flyboard ve jetski gösterisi ise nefesleri kesti. Gecenin sonunda etkinliğe katılan yüzlerce taraftar, Boğaçayı'nın etrafından yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak görsel şölen oluşturdu.
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