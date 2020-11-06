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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır - ANTALYA

Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır - ANTALYA

- Antalya spor Kulübü'nün tesislerde takımın antrenman görüntülerinden hazırladığı klip Antalya spor, Kasımpaşa maçına hazır - Kırmızı - beyazlı ekipte 2'si kart cezalısı 7 eksik bulunuyorANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalya spor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki son antrenmanında taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu. Antalya spor'da kart cezalıları Amilton ile Jahovic, sakatlıkları süren Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Bahadır Öztürk, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Kasımpaşa - Fraport TAV Antalya spor maçını, hakem Serkan Tokat yönetecek.

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