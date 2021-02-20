ANTALYA - Uluslararası Kadınlar Futbol Turnuvası

- Ukrayna - Sırbistan maçından genel görüntü - Futbol maçından görüntülerUluslararası Kadınlar Futbol Turnuvası - Ukrayna: 1 - Sırbistan: 1ANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kadınlar Futbol Turnuvası'nda Ukrayna - Sırbistan maçı, 1 - 1 berabere sona erdi.Evima Football ve Goldcity Hotel tarafından düzenlenen turnuvada, Ukrayna ve Sırbistan Kadın Milli Futbol Takımları karşılaştı.Goldcity Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakada Ukrayna'nın golünü 44. dakikada Olha Ovdiychuk, Sırbistan'ın golünü de 61. dakikada Allegra Poliak kaydetti. Bulgaristan, Hindistan, Hırvatistan ve Rusya'nın da yer aldığı turnuva, 24 Şubat'ta sona erecek.
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