ANTALYA - Türkiye - Azerbaycan maçının ardından - Bakanlar Kasapoğlu ve Çavuşoğlu
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları - Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövnak Abdullayev'in açıklamaları - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarıANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı ile Azerbaycan arasında Alanya'da oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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