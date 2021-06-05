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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - 'Tahtalı Run To Sky' yarışması başladı

ANTALYA - 'Tahtalı Run To Sky' yarışması başladı

ANTALYA - "Tahtalı Run To Sky" yarışması başladı - "Tahtalı Run To Sky" yarışları - Yarışa katılan sporcular - Sporcuların Tahtalı Dağı'nın çevresinde yürüyüş ve koşu yapmaları Antalya 'da "Tahtalı Run To Sky" yarışması başladı - Antalya 'nın Kemer ilçesinde yapılan yarışlara 12 ülkeden 400 sporcu katılıyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kemer ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Tahtalı Run To Sky" yarışları başladı.
Türkiye'nin en zorlu koşu organizasyonu ve ilk gökyüzü koşusu olma özelliği taşıyan yarış, Çıralı Plajı'ndan başlandı.12 ülkeden 400 sporcunun katıldığı "Tahtalı Run To Sky" yarışlarında sporcular, 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın çevresinde koşarak zirveye ulaşacak.Yaklaşık 116 kilometrelik parkurda 3 farklı kategoride tamamlanacak olan yarışlar, Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki zorlu parkurla son bulacak.​​​​​​​

Yarış Gökyüzü Gori 

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