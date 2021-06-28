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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Nuri Şahin, Real Madrid Futbol Okulu'nun sezon açılışına katıldı

ANTALYA - Nuri Şahin, Real Madrid Futbol Okulu'nun sezon açılışına katıldı

- Futbol okulu ve açılıştan görüntüler - Nuri Şahin'in açıklamaları - Nuri Şahin'in çocuklarla antrenman yapması - Antrenör Kadir Furkan İlçi'nin açıklamalarıNuri Şahin, Antalya 'da Real Madrid Futbol Okulu'nun sezon açılışına katıldıANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalya spor'un yıldız futbolcusu Nuri Şahin, Antalya 'da faaliyet gösteren Real Madrid Vakfı Futbol Okulu'nun sezon açılışına katılarak, çocuklarla antrenman yaptı.Real Madrid Vakfı Futbol Okulu, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'in futbol sahasında düzenlenen törenle beşinci sezon açılışını yaptı. Açılışa, daha önce Real Madrid'de forma giymiş olan ünlü futbolcu Nuri Şahin de katıldı.
Etkinlikte çocuklarla pasta kesen 32 yaşındaki oyuncuya, Real Madrid forması hediye edildi.Nuri Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocukların hayatlarına dokunmanın ve eğitimle iyi bir birey haline getirerek örnek sporcular kazandırmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Oğlunun da futbol okulunda eğitim aldığını belirten Nuri Şahin, "İlk zamanlar futbolla pek arası yoktu ama sevmeye başlıyor. Futbolcu olmasının peşinde değilim. İyi bir evlat, iyi bir insan olsun başka bir şey istemiyorum. Spor yapmasını çok isterim ama özellikle 'futbolcu olsun, bizi kurtarsın' diye düşünmüyorum. Kendisi nasıl mutlu olacaksa o mesleği seçsin." diye konuştu.
Nuri Şahin, Real Madrid'in altyapı anlamında örnek kulüplerden biri olduğunu vurguladı.Açılışın ardından bir saat süren idmanda yer alan Nuri Şahin, çocuklara teknik bilgiler verdi.Real Madrid Futbol Okulu Sorumlusu Kadir Furkan İlçi de 6 - 16 yaş arası çocukların eğitim aldığı kursun bu sezon 12 hafta süreceğini kaydetti.
Kursun profesyonel ve UEFA lisanslı antrenörler tarafından verildiğine dikkati çeken İlçi, "Dışarıdan katılım da mümkün. Bunun için bizimle iletişime geçilmesi yeterli." ifadelerini kullandı.

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