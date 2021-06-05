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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci

ANTALYA - Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci

- Milli okçuların müsabakaları - Madalya töreni - Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'ın konuşmasıMakaralı Yay Erkek Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci - Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin:"İki yıldır bugünü bekliyorduk ve istediğimiz aldık. Makaralı yaylarda hem kadınlarda hem de erkeklerde dünyada en iyi yerde olduğumuz söyleyebiliriz"ANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşanıyor.Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, milli takımın Avrupa şampiyonu olmasının ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına rağmen sporculara ve gençlere yaptıkları yatırımı kesmediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve teknik ekibin kendilerine çok büyük destekleri olduğunu aktaran Ergin, "İyi bir ivme, iyi bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyon desteklendiğinde iyi işler başarabileceğini düşünüyorduk ve öyle de oldu. İki yıldır bugünü bekliyorduk ve istediğimiz aldık. Makaralı yaylarda hem kadınlarda hem de erkeklerde dünyada en iyi yerde olduğumuz söyleyebiliriz." diye konuştu.
Milli okçu Furkan Oruç ise Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydetti.

Altın Madalya Koronavirüs Milli Takım Şampiyon Uluslararası 

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