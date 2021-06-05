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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

ANTALYA - Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

- Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası - 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya katılan sporcular - Makaralı Yay Erkek Milli Takımı sporcularının ok atışları - Yabancı sporcuların ok atışları - Dereceye giren sporcuların kürsüye gelişi - Madalya töreni - Milli okçuların madalyalarını takmasıMakaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu - Antalya 'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçular, altın madalya aldıANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Furkan Oruç, Yakup Yıldız ve Evren Çağıran'dan oluşan Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, çeyrek finalde İtalya'yı 238 - 232 mağlup etti.Yarı finalde İspanya'yı 236 - 229 skorla geçen milli okçular, finalde Fransa ile karşılaştı.Fransa'yı da 225 - 219'luk skorla yenmeyi başaran Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.Milli okçular, karşılaşmanın ardından birbirlerine ve teknik direktörlerine sarılarak sevinç yaşadı.

Altın Madalya Koronavirüs Teknik Direktör Şampiyon Çeyrek Final 

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