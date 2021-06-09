ANTALYA - Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası

- Gambiya - Togo mücadelesinden görüntülerANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gambiya, Togo'yu 1 - 0 mağlup etti.Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Togo, Gine, Gambiya, Nijer ve Kosova A milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Gambiya ile Togo mücadele etti.Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Gambiya, 74. dakikada James Gomez'in attığı golle sahadan 1 - 0 galip ayrıldı.Turnuva, 11 Haziran'da sona erecek.
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