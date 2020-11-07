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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da e-spor turnuvası düzenlendi

Antalya'da e-spor turnuvası düzenlendi

- Antalya FIFA 2020 e - spor Turnuvası görüntüleri ve yarışmacılar - Dezenfekte yapılmasıANTALYA (AA) - Antalya 'da 128 oyuncunun katılımıyla FIFA 2020 e - spor Turnuvası başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Akdeniz Üniversitesi E - Spor Topluluğu iş birliğiyle gerçekleşen turnuvada oyuncular, tek maç eleme sistemiyle 12 dakikalık karşılaşma yapacak.Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, 128 oyuncunun mücadele ettiği turnuvada 10 hakem görev yapıyor.Turnuva açılış törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, e - spor turnuvalarını geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) kurallarına uygun gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporculara ödül verilecek.

Yarış Koronavirüs Açılış Töreni 

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