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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ANTALYA - Bir kişi parkta ölü bulundu

ANTALYA - Bir kişi parkta ölü bulundu

- Parkta ölen kişinin cansız cenazesi - Olay yerine gelen polis ekipleri Antalya 'da bir kişi parkta ölü bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'da bir kişi parkta ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki çocuk parkında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi.İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bankın yanında hareketsiz yatan kişininhayatını kaybettiğini belirledi.Cesedin 62 yaşındaki evsiz Vedat Üçok'a ait olduğu tespit edildi.Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis Cenaze Bild Polis Ekipleri Çocuk Parkı 

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