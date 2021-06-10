ANTALYA - Antalyaspor, ümit milli futbolcu Erkan Eyibil'i transfer etti
- Antalya spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral'ın konuşması - Antalya spor Erkan Eyibil'in konuşması - İmza töreni Antalya spor, ümit milli futbolcu Erkan Eyibil'i transfer ettiANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalya spor, orta saha oyuncusu Erkan Eyibil'i renklerine bağladı.Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, 19 yaşındaki futbolcu, 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Antalya spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral, gelecek vadeden bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.
Erkan Eyibil'in Ümit Milli Takımı'nda da forma giydiğini hatırlatan Güral, "Ersun Yanal'ın çok istediği bir transferdi. Antalya spor forması ve performansıyla A Milli Takım'a da göndeririz. Takımımızın ekonomik şartları çerçevesinde en iyi işleri yapmaya çalışıyoruz." dedi. Asbaşkan Fesih Tamince de Erkan Eyibil'in Antalya spor'u daha iyi yerlere taşıyacağını kaydetti. Geçen sezon Hollanda 2. Lig ekiplerinden Go Ahead Eagles takımında kiralık olarak forma giyen Erkan Eyibil ise Antalya spor'a geldiği için mutlu olduğunu bildirdi.Akdeniz ekibinin genç oyunculara değer verdiğine dikkati çeken Erkan, " Antalya spor için her şeyimi vereceğim. Başka takımların transfer teklifleriyle ilgilenmedim. Ersun Yanal beni çok istedi. Kendimi buraya ait hissettim. Gökdeniz ve Bünyamin iyi arkadaşım. Onlardan da takımın genç oyunculara ne kadar değer verdiğini öğrendim. Antalya spor'a transferim kolay olmadı." ifadelerini kullandı.
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