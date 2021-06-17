Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Antalyaspor ile Fraport TAV arasındaki isim sponsorluğu sözleşmesi uzatıldı

ANTALYA - Antalyaspor ile Fraport TAV arasındaki isim sponsorluğu sözleşmesi uzatıldı

- Antalya spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Çetin'in konuşması - Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol'un konuşması - Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz'ın konuşması - Pasta kesilmesi Antalya spor ile Fraport TAV arasındaki isim sponsorluğu sözleşmesi uzatıldıANTALYA (AA) - Antalya spor ile Fraport TAV Antalya Havalimanı arasında isim sponsorluğu alanındaki iş birliğinin 1 artı 1 yıl daha uzatılması için imza töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Antalya spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Çetin, Antalya spor Asbaşkanı Berkay Bahar ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürleri Deniz Varol ile Bilgihan Yılmaz katıldı.
Başkan Çetin, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele sürecinde seyircisiz oynanan maçların ardından sponsorlarla iş birliğini sürdürmenin Antalya spor için önem arz ettiğini söyledi.

Fraport TAV ailesine teşekkür eden Çetin, "Bu zor günlerde Fraport TAV ailesi bizimle birlikte oldu. Amacımız başarıyla beraber, Fraport TAV ailesinin marka değerine katkı sunmak. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Her iki camiaya da hayırlı olsun." diye konuştu.
Deniz Varol, anlaşmanın her iki tarafa hayırlı olmasını dileyerek, yeni yılda çok daha güzel başarılara imza atılacağına inandıklarını anlattı.Yılmaz ise uzun yıllar Antalya 'da hizmet veren bir kurum olarak Antalya spor'a destek olmanın her iki taraf için kazançlı olduğunu bildirdi.

Koronavirüs İmza Töreni Allah Koronavirüs Yeni Yıl 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement