Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Kemal Güleş, hayallerinin peşinde koşuyor

ANTALYA - Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Kemal Güleş, hayallerinin peşinde koşuyor

- Ampute Milli Futbol Takımı antrenmanından görüntüler - Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Kemal Güleş ile röportajAmpute Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Kemal Güleş, hayallerinin peşinde koşuyor - Başarılı olmak için aralıksız çalışan Kemal Güleş:"İnşallah hem Avrupa şampiyonu olacağız hem de Dünya Kupası'nı alacağız. Ampute futbol, dünyada Türkiye'den sorulacak" - "Milli takıma yükselme hedefim vardı, seçildim. Bundan sonra artık inşallah kalıcı olmayı düşünüyorum"ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Kemal Güleş, hem Avrupa şampiyonu olacaklarına hem de Dünya Kupası'nı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Şırnak'ta 2011'de inşaat alanındaki kayanın üzerine düşmesi sonucu bacağını kaybeden Kemal Güleş'in hayatı, tanıştığı ampute futbolla değişti.Kendisi için bir tutku olan futbolla hayallerinin peşinden koşan 22 yaşındaki oyuncu, milli takımda kalıcı olmak için aralıksız çalışıyor.Kemal Güleş, AA muhabirine, tedavi sürecinde yanına gelen takımın şimdiki teknik direktörü Osman Çakmak'ın futbol oynayıp oynayamayacağını sorduğunu dile getirdi.O güne kadar tek ayakla futbol oynayabileceğini hiç düşünmediğini aktaran Kemal Güleş, şunları ifade etti:"Tek ayağımla nasıl futbol oynayabileceğimi bilmiyordum. 'Herhalde benimle dalga geçiyorlar.' diyordum. Henüz 12 - 13 yaşındaydım. Ondan sonra futbola başladım, o gün bugündür futbolun içinden çıkamıyorum. Milli takıma yükselme hedefim vardı, seçildim. Bundan sonra artık inşallah kalıcı olmayı düşünüyorum." - "Final, hayatımızdaki en güzel an oldu"Milli takımla 2017'de Avrupa şampiyonluğu ve 2018'de dünya ikinciliği mutluluğunu yaşadığını vurgulayan genç futbolcu, Vodafone Park'ta oynanan Avrupa Şampiyonası final maçının kendisi için unutulmaz olduğunu kaydetti.
Kemal Güleş, karşılaşmayı 40 binin üzerinde kişinin tribünden izlediğini, 15 bin kişinin ise stada giremediğini belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda Vodafone Park'taki final, hayatımızdaki en güzel an oldu." ifadesini kullandı.Ampute Milli Takımı'nın, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde daha da güçlendiğini dile getiren Kemal Güleş, "Osman hocam biraz daha gençler üzerinde duruyor. Takımı gençleştirmeye çalışıyor. İnşallah hem Avrupa şampiyonu olacağız hem de Dünya Kupası'nı alacağız. Ampute futbol, dünyada Türkiye'den sorulacak." diye konuştu.

İnşaat Alanı Tedavi Süreci Teknik Direktör 15 Bin Kişi Ampute Futbol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement