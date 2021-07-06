ANTALYA - Alanyaspor, Burdur kampındaki ilk çalışmasını yaptı
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri - İdmandan genel görüntülerAlanyaspor, Burdur kampındaki ilk çalışmasını yaptıANTALYA (AA) - Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da gerçekleştirdiği kampta ilk antrenmanını yaptı.Turuncu - yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.İzinleri sona eren ve ülkelerinden dönen Davidson ile Siopis de kampa katıldı. Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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