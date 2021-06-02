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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçı için Almanya'ya gitti

ANTALYA - A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçı için Almanya'ya gitti

- Havaalanında A Milli Takım'ın karşılanması - Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e çiçek verilmesi - Teknik ekip ve futbolcuların uçağın önünde fotoğraf çektirmesi - Takım oyuncularının uçağa binmesi - Bazı futbolcuların uçağın merdivenlerinde el sallamaları - Futbolcuları uğurlayanların alkışları - Uçağın üzerindeki "Bizim çocuklar" yazısı ve milli takım forması - Uçağın piste çekilmesi - Uçağın havalanmasıA Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçı için Almanya'ya gittiANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran - 11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık karşılaşması için Almanya'ya uğurlandı. Antalya kampında Azerbaycan ve Gine ile hazırlık maçları yapan ay - yıldızlı ekip, EURO 2020 öncesindeki son kampını geçireceği Almanya'ya 26 kişilik kadroyla gitti. Antalya Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan ay - yıldızlı kafile, Türk Hava Yolları'nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırladığı "Tarihi Forma" üzerinden bilgilerini ileten herkesin ismi ile üzerinde milli futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş'in isimlerinin de yer aldığı uçağın önünde fotoğraf çektirdi.Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın da eşlik ettiği kafile kendilerini uğurlayanlara el salladıktan sonra alkışlar eşliğinde uçağa bindi.Milli takımın şampiyona seyahatlerinde kullanacağı uçağın üst kısmında kırmızı, her iki yanında da beyaz A Milli Takım forması yer alıyor.Milliler, Almanya'daki son hazırlık maçını yarın Moldova ile yapacak. Karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

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