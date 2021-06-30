Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKRA - Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, milli sporcu Abdullah Ilgaz’ı kabul etti

ANKRA - Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, milli sporcu Abdullah Ilgaz’ı kabul etti

- Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirba'ın milli Sporcu Abdullah Ilgaz'ı kabulü - Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın konuşması - Milli sporcu Abdullah Ilgaz'ın konuşması - Plaket ve hediye takdimiÇubuk Belediye Başkanı Demirbaş, milli sporcu Abdullah Ilgaz’ı kabul ettiANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda yüksek atlamada üçüncü olan Çubuklu milli sporcu Abdullah Ilgaz’ı makamında kabul etti.Polonya’da düzenlenen şampiyonada T47 kategorisi erkekler yüksek atlama finalinde 1.91'lik atlayışıyla kendisine ait Türkiye rekorunu kırarak Avrupa 3’üncüsü olan Abdullah Ilgaz'ı tebrik eden Demirbaş, ilçelerinde başarılı sporcuların yetişmesinden çok mutlu olduklarını söyledi.

Spora ve sporculara destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getiren Demirbaş, şunları kaydetti:‘’Hemşerimiz olarak böyle madalyalarla bizleri gururlandırıyorsun. Başarılarını tebrik ediyoruz. Tüm ilçe halkı olarak gurur duyduk. İnşallah dünya şampiyonu olmanı bekliyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızla gurur duyuyoruz. Senin elde ettiğin başarılar gençlerimize de örnek olacak. Seni, yakından takip ediyoruz ve her daim dualarımız seninle.’’Kendisine göstertilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ilgaz ise, yaklaşık 13 - 14 yaşından beri sporun içinde olduğunu söyledi.

Atletizme Konya Selçuk Üniversite’sinde başladığını anlatan Ilgaz, "Okulda milli takım sporcusu arkadaşlarımla tanıştıktan sonra atletizme başladım. Şu an Türkiye rekortmeni ve yüksek atlama branşında Türkiye şampiyonuyum. Son gerçekleşmiş olan Avrupa Şampiyonasında da Avrupa üçüncülüğüm mevcut. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye şampiyonluğum var, yani yaklaşık 15’ten fazla madalyam mevcut. Hedefimiz, 2024'teki olimpiyatlarda, 2022 Dünya Şampiyonasında bu yıl İstanbul Oyunları'nda altın madalya almak." diye konuştu.
Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Demirbaş, Ilgaz’a Türk bayrağı motifli plaket taktim etti.

Altın Madalya Milli Takım Hatıra Fotoğrafı Yüksek Atlama Dünya Şampiyonu 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ramil Guliyev Altın Madalyasını Törenle AldıRamil Guliyev Altın Madalyasını Törenle Aldı
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı