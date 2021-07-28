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ANKARA - TFF Olağan Genel Kurulu başladı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - TFF Olağan Genel Kurulu başladı

ANKARA - TFF Olağan Genel Kurulu başladı

- TFF Olağan Genel Kurulunun yapıldığı salon - Delegeler - Divanın oluşturulması - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Divan üyeleri - Divan Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşmasıTFF Olağan Genel Kurulu başladıANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve genel kurul delegelerinin katılımıyla yapılan genel kurulda divan kurulu oluşturuldu. Divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi seçildi.Gündem maddelerine geçilmesinin ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.Gündemin 16. maddesi olan TFF statüsünün değiştirilmesi verilen önergeyle gündemden çıkarıldı. Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulunun seçimle göreve gelmesine ilişkin önerge ise oy çokluğuyla kabul edilerek genel kurul gündeminin sonuna eklendi.

Dera Saygı Duruşu Genel Kurul Divan Kurulu 

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