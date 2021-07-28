ANKARA - TFF Başkanı Özdemir: 'Yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum'
ANKARA - TFF Başkanı Özdemir: "Yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" - TFF Olağan Genel Kurulunun yapıldığı salon - Delegeler - TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kürsüye gelmesi - Özdemir'in konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısının açılışında konuştu. (1)
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