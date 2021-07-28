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ANKARA - TFF Başkanı Özdemir: 'TFF olarak, LİG A.Ş’nin kurulmasını destekliyoruz'
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - TFF Başkanı Özdemir: 'TFF olarak, LİG A.Ş’nin kurulmasını destekliyoruz'

ANKARA - TFF Başkanı Özdemir: 'TFF olarak, LİG A.Ş’nin kurulmasını destekliyoruz'

ANKARA - TFF Başkanı Özdemir: "TFF olarak, LİG A.Ş’nin kurulmasını destekliyoruz" - TFF Olağan Genel Kurulu'na katılan delegeler - TFF Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması - Özdemir'in kürsüden ayrılışıANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısının açılışında konuştu.
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Dera 

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