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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

ANKARA - MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

- İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları - MKE Ankara gücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı'nın açıklamalarıMaçın ardından - MKE Ankara gücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı: - "İki kez geriye düşmemize rağmen oyuncularımın içeride göstermiş olduğu ciddi mücadele ve arzuları bu sonucu getirdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal: - "Güzel bir maç oldu rakibimiz de iyi mücadele etti. Her iki takım da kazanabilirdi onları da tebrik ediyorum, biz de bu maçtan ders çıkartıp önümüze bakacağız"ANKARA (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında başkentte İttifak Holding Konyaspor'u 4 - 3 mağlup eden MKE Ankara gücü'nün teknik sorumlusu Mustafa Dalcı, iki kez geriye düşmelerine rağmen oyuncularının gösterdiği mücadeleyle kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Dalcı, çok ciddi bir takımla oynadıklarını aktararak, "İki kez geriye düşmemize rağmen oyuncularımın içeride göstermiş olduğu ciddi mücadele ve arzuları bu sonucu getirdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.
Mustafa Dalcı, "Maçın gidişatı 3 - 5 - 2 oynayan takımlara karşı bazen oyun içerisinde stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Satranç gibi maç oldu diyebilirim, yenik duruma düştüğümüzde riskleri almak zorundaydık, 4 - 4 - 2'ye dönmek zorunda kaldık bazen. Bu da oyun içerisinde bize belli zamanlarda avantaj getirdi. Dolayısıyla zor süreçler yaşıyoruz, haftalardır galip gelemeyen bir MKE Ankara gücü vardı. Oyuncularımın üzerinde ciddi anlamda bir baskı vardı. Dolayısıyla bu galibiyet gerçek anlamda belli bir kimliğe bürünmemize sebep oldu. İleriye daha umutlu bakıyoruz, tabii ki ayağımızın yere basması gerekiyor, bu bir başlangıç, umarım bundan sonra galibiyetlerin serisi devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu. - Kartal: "Buradan en az bir puanla ayrılmak istiyorduk"İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal da puan ya da puanlar almak için geldiklerini belirterek, "Maça da iyi başladık, ama bir anda defans hattında bir anlaşmazlık üzerinden arkaya bir sürpriz oyuncu kaçırdığımız için bir gol yedik. Sonra telafi ettik öne geçtik, iki sefer öne geçtiğimiz halde deplasmanda 3 gol atıp rakibimizden 4 gol yedik. İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu." değerlendirmesinde bulundu.Kartal, "Buradan en az bir puanla ayrılmak istiyorduk, ama sonuçta bugüne kadar rakibe en az pozisyon veren 2 - 3 takımdan biriydik Türkiye liginde, bugün 4 gol birden yememiz biraz düşündürücü. Bunu hafta içi irdeleyeceğiz. Bunların olmaması gerekiyor, biz takım savunmasıyla öne çıkan bir ekibiz. Rakiplere az pozisyon veriyorduk ama bugün deplasmanda 3 gol atıp 4 gol yiyorsak, bunu çok iyi irdeleyip gözden geçireceğiz. Güzel bir maç oldu rakibimiz de iyi mücadele etti. Her iki takım da kazanabilirdi onları da tebrik ediyorum, biz de bu maçtan ders çıkartıp önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

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