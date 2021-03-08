Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Milli eskrimcilerden 'Kadınlar güçlüdür, başarır' mesajı

ANKARA - Milli eskrimcilerden 'Kadınlar güçlüdür, başarır' mesajı

ANKARA - Milli eskrimcilerden "Kadınlar güçlüdür, başarır" mesajı - Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla , Nisanur Erbil'in “Kadınlar güçlüdür başarır” mesajı - İrem Karamete'nin “Kadınlar güçlüdür başarır” mesajı - Fatma Zehra Köse'nin “Kadınlar güçlüdür başarır” mesajıMilli eskrimcilerden "Kadınlar güçlüdür, başarır" mesajıANKARA (AA) - Milli eskrimciler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için video mesaj hazırladı.Videoda kadın eskrim sporcuları Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla, Nisanur Erbil, İrem Karamete ve Fatma Zehra Köse yer aldı.Milli eskrimciler "Kadınlar güçlüdür, başarır." mesajı verdi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı