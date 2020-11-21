ANKARA - Kasapoğlu: 'Yarınlara olan yürüyüşümüz pek çok branşta, pek çok başarıyla en güçlü şekilde devam edecek''
ANKARA - Kasapoğlu: "Yarınlara olan yürüyüşümüz pek çok branşta, pek çok başarıyla en güçlü şekilde devam edecek'' - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun geliş görüntüleri - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun protokol tribündeki görüntüleri - Eskrim Türkiye Şampiyonasından görüntüler - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Madalya töreninden görüntülerKasapoğlu :'' Yarınlara olan yürüyüşümüz pekçok branşta, pekçok başarıyla en güçlü şekilde devam edecek''ANKARA - (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Türkiye Eskrim Şampiyonası Madalya törenine katıldı
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