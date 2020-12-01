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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti (3)

ANKARA - Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti (3)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nunUkrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabulü - Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in konuşması - Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı antrenörünün konuşması - Ritmik Cimnastik Grup Milli Takım kaptanı Duygu Doğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti.(3)

Dera Şampiyon 

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