ANKARA - Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti (3)
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nunUkrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabulü - Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in konuşması - Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı antrenörünün konuşması - Ritmik Cimnastik Grup Milli Takım kaptanı Duygu Doğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti.(3)
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