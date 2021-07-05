ANKARA - Kasapoğlu: 'Afyon'un güçlü bir dönüşümü yaşadığını da gördük'
ANKARA - Kasapoğlu: "Afyon'un güçlü bir dönüşümü yaşadığını da gördük" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Afyonkarahisar heyetiyle bir araya geldi, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine iştirak etti. (1)
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