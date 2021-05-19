ANKARA - Kasapoğlu: '19 Mayıs demek, Milli Mücadele demek'
ANKARA - Kasapoğlu: "19 Mayıs demek, Milli Mücadele demek" - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri - Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın konuşması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
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