ANKARA - Hikmet Karaman: 'Skor, üç puan çok güzel'
ANKARA - Hikmet Karaman: "Skor, üç puan çok güzel" - MKE Ankara gücü - Galatasaray maçının ardından - MKE Ankara gücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamalarıANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankara gücü, sahasında Galatasaray'ı 2 - 1 yendi. Maçın ardından MKE Ankara gücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.
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